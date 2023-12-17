Путин солгал о статусе наемников ЧВК – инструктор "Шторм-Z" разоблачил слова диктатора

Президент-диктатор России Владимир Путин во время "прямой линии" 14 декабря соврал о том, что Минобороны РФ якобы не регулирует статус наемников частных военных компаний (ЧВК), которые воевали и воюют против Украины Ложь Путина разоблачил инструктор подразделения оккупантов "Шторм-Z".

Об этом пишет Институт изучения войны (ISW).

Так, российский инструктор десантно-штурмового подразделения "Шторм-Z" намекнул, что Путин соврал о неурегулированности статуса ЧВК, учитывая значительный административный контроль государства над частными военными компаниями и другими нерегулярными формированиями.

На форуме Владимир Путин говорил о том, как Россия якобы не может объяснить элементы незаконных частных военных компаний, воюющих в Украине, поскольку эти войска "подписывают контракты непосредственно с ЧВК", а это "усложняет возможности России" по предоставлению им статусов ветеранов и государственных льгот.

Инструктор российских штурмовиков, комментируя его слова, заявил, что на самом деле в апреле 2023 года Госдума РФ уже приняла законопроект, позволяющий государству признавать всех воевавших на "СВО" против Украины лиц ветеранами. Вероятно, он имел в виду, что таким образом Россия уже несет ответственность за предоставление этого статуса всем наемникам, даже если ЧВК технически незаконны.

Инструктор российских наемников добавил, что хотя ЧВК, добровольческие и другие иррегулярные формирования могут выглядеть как "целая россыпь каких-то мутных и непонятных структур", Минобороны России и другие ведомства на самом деле отчитываются за эти войска при подписании контрактов или заполнении определенных анкет, прежде чем их отправят к нерегулярным подразделениям.

Также инструктор "Шторм-Z" отметил, что в России есть документация о большинстве военнослужащих, которые поступают в подобные формирования по "добровольному" контракту, и что российские чиновники улучшили такую документацию после начала кампании по формализации в 2023 году.

Кроме того, он отметил, что денежное довольствие нерегулярных сил определяют именно государственные структуры. По его словам, основная проблема состоит в том, что Кремль не поручил чиновникам Минобороны обеспечить получение обещанных льгот нерегулярными силами, а также в том, что российская система призыва в армию с трудом учитывает регулярные силы РФ, не говоря уже о нерегулярных.

По данным ISW, Кремлю приходится помиловать осужденных, чтобы они могли служить в добровольных формированиях. Поэтому наблюдения инструктора не только опровергают попытки Путина дистанцироваться от его решения расширить нерегулярные силы для поддержки войны против Украины, но еще раз подтверждают предварительные расследования СМИ о контроле Кремля над нерегулярными силами.

"Мы постоянно оцениваем, что крупная кампания Путина по скрытой мобилизации, направленная на то, чтобы избежать объявления полномасштабной мобилизации, накладывает на Россию долгосрочную финансовую ответственность – ответственность, которую Путин пытается снизить", – пишут аналитики ISW.

Напомним, российские войска продвинулись – аналитики ISW назвали направления на фронте.

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