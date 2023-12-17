На яку зброю росіяни робитимуть ставки під час атак: пояснення Ігната 

Росіяни майже не застосовують крилаті ракети під час повітряних атак по Україні. Не виключено, що РФ відновлює свій стратегічний запас.

Про це повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат.

"Я думаю, індикатором їхніх запасів є інтенсивність завдання ударів. Якщо дронів буде більше використовуватись, значить мають більше їх у наявності, виготовляють у себе і продовжують отримувати від Ірану. Дозовані постачання йдуть, противник їх використовує. Рекорд ви бачили нещодавно - 75 БПЛА, які летіли в бік столиці. Тому БПЛА буде більше, а ракет, можливо, менше. Ми бачимо, що крилаті ракети противник зараз не застосовує. Єдиний випадок був у грудні, коли запустили 19 крилатих ракет повітряного базування, 14 з яких Сили оборони збили", - сказав він.

З його слів, ворог і надалі використовує "Шахеди 131/136".

"В цьому спектрі і залишається. По уламках видно, що немає жодних змін. Єдине, що їх фарбують чорною фарбою, якусь незначну модернізацію виготовлення фюзеляжу, робити їх менш помітними радіолокаційно ворог намагається. Крім того, є безпілотники, виготовлені "гаражним" методом, які імітують "Шахеди". Зроблений звичайний літачок з двигуном, по напрямку він йде", - додав він.

За офіційними даними, які подає Головне управління розвідки України, у РФ залишилось близько 900 високоточних далекобійних ракет.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, РСЗВ – атакують українські регіони. Москва, попри докази і свідчення, від початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.

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