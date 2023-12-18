Данія та Швеція передадуть Україні додаткові БМП CV90: характеристики

У шведському Міноборони зазначають, що машини CV90 залишаються важливим доповненням до української оборони.

Данія та Швеція передадуть Україні БМП CV90. Спершу Данія зробить фінансовий внесок у 1,8 млрд датських крон, а Швеція підтримає закупівлі в межах угоди з Україною щодо бойових машин.

Про це під час спільної зустрічі домовилися міністри оборони обох держав, повідомляється на сайті шведського уряду.

Так, Данія та Щвеція працюватимуть над закупівлею для України додаткових бойових машин 90 (CV90), які посилять колективну спроможність ЗСУ.

"Це важливий крок для підтримки Сил оборони України разом із Данією. Ми використовуватимемо промисловий потенціал для забезпечення постачань нових бойових машин 90 (CV90) до України", – заявив міністр оборони Швеції Пол Йонсон.

Він додав, що CV90 залишаються важливим доповненням до української оборони відтоді, як на початку 2023 року Швеція передала 50 таких машин. Вони добре зарекомендували себе на полі бою.

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Характеристики БМП CV90

БМП CV90 (Combat Vehicle 90) є розробкою компанії BAE Systems-Hägglunds і виготовляються від 1990-х років. Машини озброєні 40-міліметровою гарматою L70 Bofors. Захист БМП витримує влучання 30-міліметрових снарядів. Зауважимо, що українські військові навесні пройшли навчання на цих машинах.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен анонсувала новий пакет підтримки для України на мільярд євро.

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