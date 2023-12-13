Данія анонсувала мільярд євро для допомоги Україні

Від початку повномасштабної війни Данія надала Україні військової допомоги на близько 2,8 млрд євро.

Прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен заявила, що представить парламенту новий пакет підтримки для України на мільярд євро.

Про це політикиня повідомила на пресконференції в Осло 13 грудня, інформує Sky News.

Фредеріксен сказала, що представить новий пакет підтримки для України парламенту Данії в четвер, 14 грудня.

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Таке оголошення було зроблене під час зустрічі президента України Володимира Зеленського з лідерами країн Північної Європи в Осло, "де він шукає додаткової фінансової підтримки для військових зусиль своєї країни".

Видання нагадало, що після повномасштабного російського вторгнення Данія вже надала близько 2,8 млрд євро військової допомоги Україні та ще 378 млн євро гуманітарної підтримки.

Нагадаємо, 13 грудня Зеленський побував з візитом в Осло, де зустрівся з прем’єром Норвегії Йонасом Гар Стьоре та відвідав саміт країн Північної Європи.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Зеленський прибув до Осло для участі в другому Саміті "Україна – Північна Європа"

Повідомлялося, що Гар Стьоре оголосив про додаткову фінансову та гуманітарну допомогу для України на 800 млн дол.

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