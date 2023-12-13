Дания анонсировала миллиард евро для помощи Украине

С начала полномасштабной войны Дания предоставила Украине военную помощь на около 2,8 млрд евро.

Премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен заявила, что представит парламенту новый пакет поддержки для Украины на миллиард евро.

Об этом политик сообщила на пресс-конференции в Осло 13 декабря, информирует Sky News.

Фредериксен сказала, что представит новый пакет поддержки для Украины парламенту Дании в четверг, 14 декабря.

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Такое объявление было сделано во время встречи президента Украины Владимира Зеленского с лидерами стран Северной Европы в Осло, "где он ищет дополнительной финансовой поддержки для военных усилий своей страны".

Издание напомнило, что после полномасштабного российского вторжения Дания уже предоставила около 2,8 млрд евро военной помощи Украине и еще 378 млн евро гуманитарной поддержки.

Напомним, 13 декабря Зеленский побывал с визитом в Осло, где встретился с премьером Норвегии Йонасом Гар Стере и посетил саммит стран Северной Европы.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Зеленский прибыл в Осло для участия во втором Саммите "Украина – Северная Европа"

Сообщалось, что Гар Стере объявил о дополнительной финансовой и гуманитарной помощи для Украины на 800 млн долл.

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