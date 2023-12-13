Норвегия объявила о дополнительной помощи Украине – подробности

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере объявил о предоставлении Украине дополнительной финансовой и гуманитарной помощи на сумму 800 миллионов долларов.

Об этом он сказал 13 декабря во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Стере отметил, что таким образом Норвегия поможет с 1 млрд долларов поддержки от США на 2023 год, который заканчивается.

"Сегодня Норвегия объявляет четкую дополнительную поддержку Украине. Мы усиливаем нашу финансовую и гуманитарную поддержку на около 800 млн долларов в этом году. Мы также хотим объявить, что мы будем поддерживать украинский народ в 2024 году", — подчеркнул норвежский премьер.

Напомним, президент Владимир Зеленский и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере 13 декабря провели встречу для обсуждения, в частности дальнейшей поддержки Украины. Президент Украины также посетит саммит Северных стран, который пройдет в Осло.

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