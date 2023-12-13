Норвегія оголосила про додаткову допомогу Україні – подробиці

Прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре оголосив про надання Україні додаткової фінансової та гуманітарної допомоги на суму 800 мільйонів доларів.

Про це він сказав 13 грудня під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським.

Стьоре зазначив, що таким чином Норвегія допоможе із 1 млрд доларів підтримки від США на 2023 рік, який закінчується.

"Сьогодні Норвегія оголошує чітку додаткову підтримку Україні. Ми посилюємо нашу фінансову та гуманітарну підтримку на близько 800 млн доларів на цей рік. Ми також хочемо оголосити, що ми будемо підтримувати український народ 2024 року", - наголосив норвезький прем'єр.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре 13 грудня провели зустріч для обговорення, зокрема, подальшої підтримки України. Президент України також відвідає саміт Північних країн, який відбудеться в Осло.

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