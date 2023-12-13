Зеленський в США порушив питання необхідності Україні ракет ATACMS - ЗМІ

Глава держави пообіцяв відзвітувати про те, як будуть витрачені кошти США.

Президент України Володимир Зеленський порушив питання про необхідність постачання нашій державі ракет ATACMS. Йшлося про це під час зустрічі зі спікером Палати представників США Майком Джонсоном.

Про це пише Politico з посиланням на джерела.

Як стало відомо, під час серії зустрічей в США Володимир Зеленський наголосив на терміновій потребі в додатковій допомозі. Глава держави пообіцяв відзвітувати про те, як будуть витрачені кошти США.

Водночас спікер Джонсон вчергове наголосив, що будь-яка допомога Україні має супроводжуватися потужним фінансуванням безпеки кордону США з Мексикою.

Сам Зеленський не втручався в переговори щодо питань кордону у Сенаті. Законодавці, які й так були скептично налаштовані щодо швидкого надання Україні фінансування, показали, що його звернення “мало змінило” їхню думку.

Видання водночас пише, що прийом Зеленського в Білому домі був “набагато теплішим”, чим в минулі рази. Своєю чергою експерти з національної безпеки в адміністрації та за її межами висловлювали побоювання, що відмова від допомоги Україні не тільки розширить можливості Путіна, але й зашкодить позиції США серед інших важливих союзників по всьому світу, зокрема - Тайваню.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський переконаний, що хто контролює небо – контролює тривалість війни.

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