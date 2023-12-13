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Хто контролює небо – контролює тривалість війни - Зеленський

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
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Хто контролює небо – контролює тривалість війни - Зеленський

Ми сподіваємось зруйнувати повітряне домінування Росії в небі - Зеленський / Фото: Associated Press

Україна має плани на 2024 рік.

Президент України Володимир Зеленський переконаний, що хто контролює небо – контролює тривалість війни.

Про це йшлося під час спільного брифінгу з американським президентом Джо Байденом у США. 

"Ми сподіваємось зруйнувати повітряне домінування Росії в небі. Це наші плани на наступний рік", - заявив Зеленський. 

Він додав, що в України є чітка ціль на 2024 рік, але він не буде її розголошувати.

Також він підкреслив, що Україна виконала всі рекомендації Єврокомісії щодо потенційного вступу України до ЄС.

Зеленський додав, що демократи та республіканці запевнили у повній підтримці.

"Віритимемо, що Україна не залишиться на самоті проти терориста", - резюмував він. 

Також пізніше президент України Зеленський сказав, що Україна не готова віддати території і людей — це божевілля, зрада Бога і громадян, які живуть в окупації. Україна боротиметься далі. 

Нагадаємо, що раніше Байден заявив, що "після війни Україна буде гордою і сильною, якщо ми не відвернемося від неї"

Додамо, що 11 грудня Зеленський прибув до Вашингтона, де вже зустрівся з міністром оборони Ллойдом Остіном та головою Об'єднаного комітету начальників штабів генералом Чарльзом Брауном.

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Дата публікації
Перегляди
110
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