Зеленський негайно прилетів до США: що трапилося

Президент України Володимир Зеленський негайно прибув до Сполучених Штатів Америки. У лідера — надважлива задача, яка може навіть може змінити перебіг війни.

Подробиці розповідають журналісти ТСН.ua в ексклюзивіному матеріалі.

Зеленський прибув до Вашингтона

Наразі вже відомо, коли і куди в першу чергу у Вашингтоні поїде президент. Важливість цієї зустрічі для України неможливо недооцінити. Саме тому увага всіх передових ЗМІ 12 грудня буде саме в президента України.

У Вашингтоні — заплановані зустрічі, перемовини. Президент США Джо Байден, Конгрес. Вагомі речі. Кожен день, кожну годину використовуємо, щоб дати Україні, нашому народу більше можливостей, більше захисту, більше сили.

У Вашингтоні вирішуватиметься доля допомоги США для України. Як повідомляє CNN, час для візиту обраний безпрецедентний. Ще ніколи Україна не була так близько і одночасно так далеко від допомоги, яка б врятувала ситуацію на фронті. Американські парламентарі ніяк не погодять остаточний проект бюджету Штатів на 2024 рік, де прописана допомога Україні. Якщо Сенат та Конгрес не погодять його — то Україна до кінця 23-го та аж до середини січня 24-го залишиться без копійки від Вашингтона. Схоже вмовити парламентарів не зможе більше ніхто, крім президента.

Президента України запросили виступити на зустрічі всіх сенаторів у вівторок вранці лідер більшості Чак Шумер і лідер республіканців Мітч Макконнелл, повідомили у Сенаті. Спікер Палати представників Майк Джонсон також зустрінеться з Зеленським

У США пригрозили Путіну

На порядку денному Зеленського буде і низка інших надважливих питань, але вже до Байдена. Як пишуть у ЗМІ, лідери планують обговорити двосторонню співпрацю в оборонній сфері та плани на 2024 рік. Нагадаю не так давно у Сполучених штатах відверто заявили про свою стратегію на наступний рік. У Вашингтоні всерйоз налаштовані змусити Путіна впродовж 24-го року добровільно піти з усієї території України. Якщо це не вдасться, то Україну зроблять достатньо потужною, щоб відвоювати своє самотужки.

Олександр Коваленко / Фото: ТСН.ua

Зміцнення української ППО

Стане міцнішою і українська ППО. Пентагон передав Україні технологію виробництва нової гібридної ППО FrankenSam. Цей “гібрид” уже встигли назвати Франкенштейном, проте не варто його недооцінювати. По факту, "ФранкенСем" це модернізований радянський комплекс БУК, але йде з новітньою американською пусковою установкою. Хто вперше вигадав такий гібрид та його основні переваги в ексклюзивному коментарі ТСН назвав військовий експерт Олександр Коваленко.

Ворог атакує

"А це безперечно ну дуже класна новина, особливо на фоні ракетних атак рашистів. У Москві схоже почали реалізовувати свій підступний план, про який українців неодноразово попереджали у ГУР та Повітряних силах. Кремль уже пробує знеструмити Україну. Поки українська ППО майже бездоганно відбиває атаки ворога, проте зайвих ЗРК ніколи не буває", — додає журналіст Артем Зябкін.

Насиченими були у президента і вихідні. Готовий посперечатися, що ви уже і забули, коли востаннє будь-який український президент відвідав чиюсь інавгурацію. Так от Зеленський провів вікенд в Аргентині. Зустріли його насправді гідно — український президент там “зірка”.

Зеленський та Орбан в Аргентині Фото: УП

Зеленський “затиснув” Орбана

Але це далеко не все, бо Зеленський приїхав на інший бік світу явно не для фото. Під час інавгурації президенту вдалося обговорити підтримку України з лідерами Уругваю, Парагваю та Еквадору. Та навіть “перетерти” з прем’єром Угорщини Віктором Орбаном. Наразі він найодіозніший противник приєднання України до ЄС. Тож кілька “лагідних” для нього Зеленський мав знайти. Лише погляньте як Зеленський переконував у чомусь друга Путіна.

Голова МЗС України Дмитро Кулеба / Фото: Getty Images

Україна скоро буде в ЄС?

14 грудня в Брюсселі вирішуватиметься доля України. Члени союзу голосуватимуть чи розпочинати переговори про вступ України до ЄС. Традиційно проти виступає Угорщина, але ж Україна виконала одну з головних забаганок Будапешту - змінила закон про освіту, дозволивши нацменшинам ширше використання своїх мов у школах та садках. Україна готова на все, заявив з Брюсселя Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Я приїхав до вас, у Брюссель, з дуже конкретними результатами: з чотирьох законів, які Єврокомісія вимагала від України представити до 3 березня, три були ухвалені парламентом і підписані президентом. Цей законодавчий акт приводить національне законодавство України у відповідність до рекомендацій Венеціанської комісії, що має усунути занепокоєння, яке постійно висловлювала Угорщина в ході обговорень перед цим законодавчим актом. Ми можемо пострибати, потанцювати, якщо це потрібно додатково. Але я вважаю, що потрібно чесно грати гру. Якщо нам говорять щось зробити, і ми це робимо, це має бути зареєстровано як результат і прийнято, та служити основою для ухвалення рішень", — зазначив він.

Чи можливий компроміс?

Але скоріш за все Угорщина піде на компроміс пізніше, а перемовини про вступ України до ЄС розпочнуться не в грудні 2023-го, а уже в березні 2024 року.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю представникам ЗМІ в Буенос-Айресі ще раз наголосив, що Україна не пробачить Росії загарбницьку війну і пояснив неможливість компромісу з очільником Кремля Путіним.

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