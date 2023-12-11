Спецпризначенці "АЗОВу" знищили російський танк FPV-дроном (відео)

Так, "АЗОВ" показав потужне знищення ворожого танка Т-80. По техніці армії РФ відпрацювала 12-та бригада спеціального призначення FPV-дроном.

Про це повідомляє "АЗОВ".

"АЗОВ" показав яскраве знищення ворожого танка

Сподіваємося, росіяни, як і ми, вражені такою потужною роботою українських військових. Окупанти ніяк не второпають: в Україні на них чекають лише втрати й смерть. Наші бійці захищатимуть від російської навали кожного українця й кожен сантиметр землі.

Раніше нацгвардійці знищили ворожий ЗРК "Витязь" на Херсонщині.

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