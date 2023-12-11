У Криму в окупантів черговий дефіцит: що цього разу

Загарбники дедалі сильніше відчувають брак найнеобхідніших речей, адже перебувають не в себе вдома.

На тимчасово окупованому півострові Крим виник значний дефіцит палива. Причиною стали великі витрати та обмежена логістика через міст.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Що відомо

Як стало відомо українському підпіллю, запасів пального вистачає лише на 9-15 днів, і це змушує місцеву "адміністрацію" бити на сполох. Очікувано, що паливо першочергово виділяють на потреби армії РФ. Натомість цивільне населення, що є традиційним ставленням для росіян, змушене відчувати дефіцит вже зараз.

Раніше стало відомо, що у тимчасово окупованому Криму в росіян значний дефіцит поліціянтів. Недоукомплектування фейкових відділків поліції сягає 35%.

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