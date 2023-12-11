В Крыму у окупантов очередной дефицит: что на этот раз

Захватчики все сильнее чувствуют нехватку самых необходимых вещей, ведь находятся вне дома.

На временно оккупированном полуострове Крым возник значительный дефицит топлива. Причиной послужили большие затраты и ограниченная логистика через мост.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Что известно

Как стало известно украинскому подполью, запасов горючего хватает лишь на 9-15 дней, и это заставляет местную "администрацию" бить тревогу. Ожидаемо, что топливо в первую очередь выделяют на нужды армии РФ. А гражданское население, являющееся традиционным отношением для россиян, вынуждено испытывать дефицит уже сейчас.

Ранее стало известно, что во временно оккупированном Крыму у россиян значителен дефицит полицейских. Недоукомплектование фейковых участков полиции достигает 35%.

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