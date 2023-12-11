Категория
Украина
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В Крыму у окупантов очередной дефицит: что на этот раз

Автор
Катерина СердюкКатерина Сердюк
Дата публикации
Просмотры
146
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В Крыму у окупантов очередной дефицит: что на этот раз

Заправка/Иллюстративный фото

Захватчики все сильнее чувствуют нехватку самых необходимых вещей, ведь находятся вне дома.

На временно оккупированном полуострове Крым возник значительный дефицит топлива. Причиной послужили большие затраты и ограниченная логистика через мост.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Что известно

Как стало известно украинскому подполью, запасов горючего хватает лишь на 9-15 дней, и это заставляет местную "администрацию" бить тревогу. Ожидаемо, что топливо в первую очередь выделяют на нужды армии РФ. А гражданское население, являющееся традиционным отношением для россиян, вынуждено испытывать дефицит уже сейчас.

Ранее стало известно, что во временно оккупированном Крыму у россиян значителен дефицит полицейских. Недоукомплектование фейковых участков полиции достигает 35%.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
146
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация