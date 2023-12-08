Решить эту проблему враг пока не в состоянии.

Во временно оккупированном Крыму у россиян значителен дефицит полицейских. Недоукомплектование фейковых участков полиции достигает 35%.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Думают, что в Крыму безопаснее

Как отмечают в подполье, причиной является командировка с целью перекрытия идентичной нехватки кадров на ТОТ Запорожья и Херсонщины.

"При этом значительное количество командированных полицейских скончались, защищая режим Путина", — акцентировали в ЦНС.

Поэтому враг вынужден снижать критерии отбора "специалистов". Больше, добавляют в Центре, на остров отправляют полицаев из Кубани, которые отказываются ехать на Херсонщину и Запорожье, ведь на полуострове, мол, безопаснее. Впрочем, так им только кажется.

Мы также писали о том, что росгвардейцы совершают рейды интернатами на временно оккупированных территориях Украины. Они занимаются самой обычной агитацией.

Читайте также: