Решить эту проблему враг пока не в состоянии.
Во временно оккупированном Крыму у россиян значителен дефицит полицейских. Недоукомплектование фейковых участков полиции достигает 35%.
Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
Думают, что в Крыму безопаснее
Как отмечают в подполье, причиной является командировка с целью перекрытия идентичной нехватки кадров на ТОТ Запорожья и Херсонщины.
"При этом значительное количество командированных полицейских скончались, защищая режим Путина", — акцентировали в ЦНС.
Поэтому враг вынужден снижать критерии отбора "специалистов". Больше, добавляют в Центре, на остров отправляют полицаев из Кубани, которые отказываются ехать на Херсонщину и Запорожье, ведь на полуострове, мол, безопаснее. Впрочем, так им только кажется.
Мы также писали о том, что росгвардейцы совершают рейды интернатами на временно оккупированных территориях Украины. Они занимаются самой обычной агитацией.
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