У Криму росіянам бракує поліціянтів – ЦНС

Вирішити цю проблему ворог поки не в змозі.

У тимчасово окупованому Криму в росіян значний дефіцит поліціянтів. Недоукомплектування фейкових відділків поліції сягає 35%.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Думають, що у Криму безпечніше

Як відзначають у підпіллі, причиною є відрядження з метою перекриття ідентичної нестачі кадрів на ТОТ Запоріжжя та Херсонщини.

"При цьому значна кількість відряджених поліцаїв померли захищаючи режим Путіна", – акцентували у ЦНС.

Через це ворог вимушений знижувати критерії відбору "фахівців". Щобільше, додають у Центрі, на півострів відправляють поліцаїв з Кубані, які відмовляються їхати на Херсонщину та Запоріжжя, адже на півострові, мовляв, безпечніше. Втім, так їм лише здається.

Ми також писали про те, що росгвардійці здійснюють рейди інтернатами на тимчасово окупованих територіях України. Вони займаються звичайнісінькою агітацією.

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