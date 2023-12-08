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Jerry Heil розповіла, чим займається її бойфренд та чи українець він

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
Дата публікації
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Jerry Heil розповіла, чим займається її бойфренд та чи українець він

Jerry Heil з бойфрендом / Фото: t.me/jerryheil

Артистка зізналася, що вже рік перебуває у стосунках.

Українська співачка, а віднедавна й продюсерка Jerry Heil, яка місяць тому розсекретила свої стосунки, трохи розповіла про бойфренда.

Артистка воліє не дуже багато говорити про особисте життя, тим не менш поділилася, що її коханий не з шоубізнесу.

"та я особливо нічого не показала, там декілька фотографій. Я не те, що тримаю інтригу. Я думаю, настане час і я про все розповім. Можу лише сказати, що він не творчий, слава богу", - розповіла Jerry Heil "Ранку у великому місті".

На запитання, чи родом з України обранець співачки, вона усміхнулася і коротко сказала: "Не скажу". Така відповідь артистки наштовхнула її фанів на думку, що її бойфренд – іноземець. Як відомо, майже рік Jerry Heil навчалася у престижному музичному коледжі Берклі у Бостоні, штат Массачусетс, США. І цілком можливо, що саме там познайомилася з коханим.

Jerry Heil / © t.me/jerryheil
Jerry Heil / Фото: t.me/jerryheil

До речі, розповіла Jerry Heil детальніше й про свій особистий лейбл. Тепер виконавиця допомагає артистам-початківцям у їхній кар'єрі. Як і належить, Джеррі підписує контракт, однак його деталі розголошувати не стала. Лише зазначила, що він адекватний за умовами:

"Я не можу розголошувати, про що йдеться у контракті, тому що в контракті сказано, що я не можу це розголошувати. Але досить стандартні і комфортні умови я намагалася створити, тому що я як артистка, яка мала схожі контракти з іншими компаніями, не можу тепер зробити якісь незручні умови для своїх артистів. Бо я знаю, що вони будуть відчувати. На 300 тис доларів ніхто штрафувати не буде, я думаю. Але все залежить від ситуації", - сказала Jerry Heil.

Jerry Heil / © instagram.com/thejerryheil
Jerry Heil / Фото: instagram.com/thejerryheil

Нагадаємо, що зовсім нещодавно артистка лейблу Jerry Heil під псевдонімом Кажанна випустила трек "Пазл", яким підкорила користувачів YouTube.

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Дата публікації
Перегляди
899
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