Jerry Heil поділилася, що більше не самотня, та вперше показала бойфренда

Українська співачка Jerry Heil, яка нещодавно назвала причину припинення навчання у США, вперше поділилася новиною, що перебуває у стосунках.

Артистка у своєму Telegram-каналі оприлюднила спільні фото та ніжно привітала коханого. Втім, повністю показувати обличчя обранця, як і вдаватися у подробиці співачка не стала.

Jerry Heil з бойфрендом / Фото: t.me/jerryheil

"Рік. Я кохаю тебе!", - заінтригувала зірка підписом світлин.

Jerry Heil з бойфрендом / Фото: t.me/jerryheil

Прихильники Jerry Heil у коментарях не можуть дібрати слів від такого несподіваного зізнання. Думки розділилися на декілька таборів. Деякі юзери припускають, що це не її хлопець, а хтось із рідних. А інші взялися вітати, але не розуміючи, що означає слово "рік". Одні вбачають у ньому період, скільки тривають стосунки пари, інші ж стверджують, що це ім'я нового обранця знаменитості.

Що?

Це ім'я Рік? Чи це вже рік стосункам?

Це брат? Це хлопець? Це хто?

Найнеочікуваніше зізнання року

Як неочікувано! Вітаю вас!

Цікаво, що в Instagram Jerry Heil про свого загадкового бойфренда не розповідала. Щоправда, там з'явилося фото з іншим чоловіком – її братом, який сьогодні, 20 листопада, відзначає своє день народження.

Нагадаємо, нещодавно українська реперка alyona alyona також вперше розповіла про нові стосунки після розриву з відомим тіктокером. Знаменитість детально описала їхній спільний побут.

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