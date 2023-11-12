Jerry Heil пояснила, чому припинила навчання в США: "Не можу нормально інтегруватися"

Українська співачка Jerry Heil пояснила, чому припинила навчання в престижному музичному виші Берклі, що в США.

Артистка пояснила, що там неможливо навчатися онлайн. Вона ж наразі не може перебувати постійно в США. До України знаменитість повернулася, аби зрозуміти, в якому напрямку далі хоче рухатися.

"Там взагалі неможливо навчатися онлайн, тому що це музичний заклад, практична, прикладна наука, тож ти маєш бути там, щоб навчатися. Я сюди приїхала для того, щоб заземлитися і зрозуміти, чому я була там", - розповіла Jerry Heil у розмові з Оленою Кравець.

Jerry Heil / Фото: instagram.com/thejerryheil

Співачка зізналась, що вона не могла інтегруватися. Подумки виконавиця перебувала в Україні. Артистка говорить, що постійно читала новини, щоб знати, що відбувається в країні, тож на навчанні вона не могла сконцентруватися.

"Коли в країні війна, ти думками постійно там. На парах сиділа і читала новини постійно. Я зрозуміла, що я не можу нормально інтегруватися. Замість того, щоб інтегруватися, приймати цю культуру, спостерігати за ними, створювати щось, що б об'єднувало нашу культуру з їхньою, я постійно тут", - зізналась співачка.

Jerry Heil / Фото: instagram.com/thejerryheil

Також зірка додала, що в Україні в неї з'явилися важливі проєкті, які вона не хотіла втрачати, тому й повернулася. Остаточно навчання в США співачка теж не полишила, тож згодом артистка планує повернутися, щоправда, поки не знає, коли саме це станеться.

"Так співпало, що в мене наклюнулися тут суперпроєкти, за які я вдячна долі. Намалювався дуже красивий проєкт, і якщо я по собі його залишу і колись згадаю, то розумітиму, що щось зробила для країни. Я не кинула навчання, а призупинила його. Його можна призупиняти. Це щось, наприклад, як у нас академічна відпустка, але ти можеш на безтерміновий час взяти", - пояснила зірка.

Jerry Heil / Фото: instagram.com/thejerryheil

Нагадаємо, цьогоріч Jerry Heil знову подала заявку на участь у нацвідборі на "Євробачення". Однак цього разу артистка боротиметься на право представляти Україну на міжнародному конкурсі не сама, а в дуеті з alyona alyona. Раніше редакція сайту ТСН.ua писала, хто ще потрапив до лонглиста нацвідбору на "Євробачення-2024".

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