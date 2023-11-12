На Одещині підірвали протикорабельну міну – відео

Військово-Морські Сили Збройних Сил України знищили чергову міну з моря.
В Одеській області було виявлено чергову протикорабельну міну, яку море винесло на узбережжя. Військово-Морські Сили знищили небезпечну знахідку.
Відео показали у Telegram-каналі ВМС.
Так, діями одного з підрозділів міну було оперативно знешкоджено на місці шляхом контрольованого підриву.
Військові нагадали, що узбережжя і прибережні води Чорного моря залишаються досить небезпечною зоною, саме через мінну загрозу, зокрема, за штормової погоди.
"У випадку виявлення вибухонебезпечних або підозрілих предметів, ні в якому разі не можна до них наближатися, торкатися й намагатися самостійно переміщувати. Негайно обмежте доступ до небезпечної зони та повідомте відповідні служби", - попереджають цивільних.
Нагадаємо, наприкінці жовтня біля берегів Румунії на міні підірвався нафтовий танкер.
Читайте також:
- Може пришвидшити контрнаступ та зменшити втрати: розробник безпілотника "Довбуш" створив універсальний наземний дрон
- На розмінування України потрібно понад 700 років – Time
- Росія посилює оборону військово-морських баз у Криму тренованими дельфінами — ЗМІ