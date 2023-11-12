На Одещині підірвали протикорабельну міну – відео

В Одеській області було виявлено чергову протикорабельну міну, яку море винесло на узбережжя. Військово-Морські Сили знищили небезпечну знахідку.

Відео показали у Telegram-каналі ВМС.

Так, діями одного з підрозділів міну було оперативно знешкоджено на місці шляхом контрольованого підриву.

Військові нагадали, що узбережжя і прибережні води Чорного моря залишаються досить небезпечною зоною, саме через мінну загрозу, зокрема, за штормової погоди.

"У випадку виявлення вибухонебезпечних або підозрілих предметів, ні в якому разі не можна до них наближатися, торкатися й намагатися самостійно переміщувати. Негайно обмежте доступ до небезпечної зони та повідомте відповідні служби", - попереджають цивільних.

Нагадаємо, наприкінці жовтня біля берегів Румунії на міні підірвався нафтовий танкер.

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