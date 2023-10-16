Біля берегів Румунії на міні підірвався нафтовий танкер – ЗМІ

У Чорному морі знову підірвалось судно на міні.

Біля берегів Румунії в Чорному морі 15 жовтня на міні підірвався нафтовий танкер під прапором Ліберії.

Про це повідомляє Sky News.

Як пише видання, танкер Ali Najafov зазнав незначних пошкоджень внаслідок вчорашнього інциденту, екіпаж не постраждав.

За словами голови консалтингової компанії Bosphorus Observer Йорука Ісіка, танкер саме перебував поблизу каналу Суліна.

Це вже друге судно цього місяця, яке підірвалося на морській міні.

Нагадаємо, на початку жовтня турецький вантажний корабель підірвався на міні в Чорному морі.

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