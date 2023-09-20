Біля Румунії стався вибух на кораблі – там шукають морські міни

Біля румунського порту Суліна вранці 20 вересня стався вибух на борту вантажного судна SEAMA.

Про це пишуть Digi 24 та CNN.

Міністерство транспорту та інфраструктури Румунії повідомило, що судно під прапором Того (держава на заході Африки - ред.), яке перевозило цемент, повідомило о 6:50 ранку про вибух у машинному відділенні.

На борту перебували 12 членів екіпажу, серед яких п'ятеро сирійців, четверо турків, один ліванець і один єгиптянин. У 11 людей була панічна атака, в однієї людини – синці.

Судно прикордонної поліції Румунії безпечно доставили до порту Суліна членів екіпажу SEAMA.

"Вантажне судно SEAMA довжиною 90 м і шириною 14 м наразі стоїть на якорі, тривають рятувальні роботи. Судноплавство на Сулинському рукаві не порушено", – повідомили в румунському міністерстві.

Військово-морське управління Румунії проводить розслідування події.

Видання Digi 24 допускає, що судно могло потрапити на морську міну, однак ця інформація не підтверджена.

"Екіпаж заявив, що, на їхню думку, судно натрапило на міну, однак румунська влада заявила, що поки не підтвердила причину вибуху", – пише CNN.

Нагадаємо, у Румунії втретє за тиждень впали уламки безпілотника РФ.

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