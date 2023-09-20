Возле Румынии произошел взрыв на корабле – там ищут морские мины

Возле румынского порта Сулина утром 20 сентября произошел взрыв на борту грузового судна SEAMA.

Об этом пишут Digi 24 и CNN.

Министерство транспорта и инфраструктуры Румынии сообщило, что судно под флагом Того (государство на западе Африки — ред.), перевозившее цемент, сообщило в 6:50 утра о взрыве в машинном отделении.

На борту находились 12 членов экипажа, среди которых пять сирийцев, четыре турка, один ливанец и один египтянин. У 11 человек была паническая атака, у одного человека – синяки.

Корабль пограничной полиции Румынии безопасно доставили в порт Сулина членов экипажа SEAMA.

"Грузовое судно SEAMA длиной 90 м и шириной 14 м сейчас стоит на якоре, продолжаются спасательные работы. Судоходство на Сулинском рукаве не нарушено", – сообщили в румынском министерстве.

Военно-морское управление Румынии проводит расследование происшествия.

Издание Digi 24 допускает, что судно могло попасть на морскую мину, однако эта информация не подтверждена.

"Экипаж заявил, что, по их мнению, судно наткнулось на мину, однако румынские власти заявили, что пока не подтвердили причину взрыва", – пишет CNN.

Напомним, в Румынии третий раз за неделю упали обломки беспилотника РФ.

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