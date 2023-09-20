Алиев назвал единственное условие окончания "антитеррористических мер" в Карабахе

Единственное условие окончания военной операции в Карабахе, которую начал Азербайджан, – это разоружение формирований Вооруженных сил Армении.

Об этом азербайджанский президент Ильхам Алиев заявил во время разговора по телефону с государственным секретарем США Энтони Блинкеном, сообщила пресс-служба лидера Азербайджана.

К слову, политики 19 сентября провели обмен мнениями по поводу нынешней ситуации в Карабахе. Алиев отметил факты заблаговременной установки диверсионно-разведывательными группами формирований армянских вооруженных сил Армении в регионе мин с целью террора. В результате таких действий, по словам Алиева, погибли гражданские лица и сотрудники полиции, а также обстрелы подразделений армии Азербайджана из минометов и разнокалиберного стрелкового оружия.

Президент Азербайджана заявил, что эти действия, в частности во время проведения 9 сентября президентских выборов в Карабахском регионе, "являются продолжением целенаправленных провокаций со стороны Армении и созданного и поддерживаемого ею так называемого сепаратистского образования против суверенитета Азербайджана".

Алиев отмечает, что для прекращения подобных провокационных и подстрекательских действий Азербайджан был вынужден приступить к антитеррористическим мерам локального характера в регионе. В ходе таких действий гражданское население и объекты инфраструктуры не являются целью, уничтожаются только легитимные военные цели.

Алиев утверждает, что Баку несколько раз приглашал представителей армянского населения, проживающего в Карабахе, к диалогу. Впрочем, они отказывались. Алиев подчеркнул, что антитеррористические меры будут остановлены, если оружие будет составлено и формирование Вооруженных сил Армении будет разоружено.

Как сообщалось, Энтони Блинкен призвал Азербайджан прекратить военные действия в Карабахе. также американский политик заявил, что беседовал с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, "чтобы выразить нашу глубокую обеспокоенность военными действиями Азербайджана".

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