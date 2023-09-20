В РФ упал истребитель-бомбардировщик Су-34

В Воронежской области РФ потерпел крушение истребитель-бомбардировщик Су-34.

Об этом сообщают пропагандисты со ссылкой на Министерство обороны РФ.

Авария произошла утром в среду, 20 сентября, около 10 часов.

"20 сентября 2023 года в Воронежской области около 10:00 при выполнении планового учебно-тренировочного полета потерпел крушение самолет Су-34. Экипаж самолета в составе двух человек катапультировался и эвакуирован на аэродром базирования. Угрозы их здоровью нет", — говорится в сообщении.

Российские пропагандисты немногословны по аварии. Какая причина падения истребителя – не сообщили.

Напомним, по данным Генштаба ВСУ, по состоянию на 20 сентября 2023 года потери российской армии составляют 273 980 солдат.

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