Зеленский на этой неделе поедет в Канаду: почему этот визит будет знаковым

На Парламентском холме уже несколько дней проходят тихие подготовительные меры по безопасности.

Президент Украины Владимир Зеленский посетит Канаду в конце этой недели после визита в Организацию Объединенных Наций и США.

Об этом сообщают CBC News со ссылкой на источники.

По словам источников, во время своего визита в Канаду Зеленский посетит Оттаву и Торонто.

Ожидается, что в пятницу, 22 сентября, Зеленский выступит перед парламентом в Оттаве, а затем отправится в Торонто, сообщили источники.

Поездка украинского президента в Канаду, о которой впервые сообщило издание The Globe and Mail, официально не было объявлено. Это будет его первый визит с начала вторжения России в Украину в феврале 2022 года.

Канадские и украинские члены правительства в Оттаве и Киеве отказались от комментариев 19 сентября, но на Парламентском холме уже несколько дней продолжаются тихие подготовительные меры по безопасности.

Зеленский выступил с виртуальным обращением в парламент на ранних этапах полномасштабного российского вторжения.

Трюдо дважды посещал Киев с момента начала основных боевых действий, а в последний раз лидеры двух стран встречались лицом к лицу на саммите НАТО в Вильнюсе в июле. На этой встрече страны G7 предложили рамочную инициативу по предоставлению Украине долгосрочных гарантий безопасности, пока восточноевропейская страна ждет вступления в западный военный альянс.

Индивидуальные гарантии безопасности Канады стали предметом переговоров летом.

Визит Зеленского состоится в критическое время

Ожидается, что во время визита в Оттаву Зеленский попросит дополнительной военной поддержки.

Доминик Арель, заведующий кафедрой украинских студий Оттавского университета, сказал, что визит проходит в критическое время, когда война с Россией не является главной темой для многих западных стран, включая Канаду, а контрнаступление делает лишь скромный прогресс.

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Он сказал, что эта речь — вторая речь Зеленского в парламенте — может быть более значима, чем та, которую он произнес в начале тяжелых боевых действий, поскольку общественность в целом осведомлена о развитии событий в войне и внимательнее следит за ними.

"Ничто не заменит личного обращения"

“Ничто не заменит личного обращения, – говорит Арель. — Важно подтвердить базовые принципы, почему это так важно и для канадцев, а не только американцев или европейцев».

Арель отметил, что в то время как в Соединенных Штатах законодатели-республиканцы ставят под сомнение поддержку Украины со стороны Вашингтона, он не видел никаких доказательств того, что политическая поддержка Украины в Канаде пошатнулась.

19 сентября в Оттаве комитет Палаты общин по обороне отменил план проведения закрытого брифинга о состоянии войны в Украине. Четырехпартийный комитет должен был заслушать показания высокопоставленных военных и министров иностранных дел в закрытом режиме, но заседание было открытым.

Какие планы у России

Генерал-майор Пол Превост, директор стратегического департамента НАТО в Украине, сообщил комитету, что западные союзники ожидают, что Россия проведет очередную волну мобилизации с целью начала нового наступления в Украине.

"По этой повторной мобилизации у нас нет никаких цифр, и я не думаю, что Россия опубликует какие-то цифры, потому что их первая мобилизация не очень хорошо сработала", — сказал Превост, отметив, что последняя попытка наступления России не привела к значительным успехам.

Используя западную военную технику, украинское контрнаступление достигло определенных "тактических успехов" на юге и востоке, но "прорыва не произошло", сказал он.

Превост сообщил депутатам, что Москва, вероятно, увеличит количество беспилотников и ракетных атак на украинскую электросеть с приближением зимы, как это было в прошлом году.

Он добавил, что военные наблюдатели сходятся во мнении, что война затянется до 2024 года.

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