Зеленський цього тижня поїде до Канади: чому цей візит буде знаковим

На Парламентському пагорбі вже кілька днів тривають тихі підготовчі заходи з безпеки.

Президент України Володимир Зеленський відвідає Канаду наприкінці цього тижня після візиту до Організації Об'єднаних Націй та США.

Про це повідомляють CBC News з посиланням на джерела.

За словами джерел, під час свого візиту до Канади Зеленський відвідає Оттаву і Торонто.

Очікується, що в п'ятницю, 22 вересня, Зеленський виступить перед парламентом в Оттаві, а потім вирушить до Торонто, повідомили джерела.

Поїздка українського президента до Канади, про яку вперше повідомило видання The Globe and Mail, офіційно не була оголошена. Це буде його перший візит з початку вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року.

Канадські та українські урядовці в Оттаві та Києві відмовилися від коментарів 19 вересня, але на Парламентському пагорбі вже кілька днів тривають тихі підготовчі заходи з безпеки.

Зеленський виступив з віртуальним зверненням до парламенту на ранніх етапах повномасштабного російського вторгнення.

Трюдо двічі відвідував Київ з моменту початку основних бойових дій, а востаннє лідери двох країн зустрічалися віч-на-віч на саміті НАТО у Вільнюсі в липні. На цій зустрічі країни G7 запропонували рамкову ініціативу щодо надання Україні довгострокових гарантій безпеки, поки східноєвропейська країна чекає на вступ до західного військового альянсу.

Індивідуальні гарантії безпеки з боку Канади стали предметом переговорів влітку.

Візит Зеленського відбудеться у критичний час

Очікується, що під час візиту до Оттави Зеленський попросить про додаткову військову підтримку.

Домінік Арель, завідувач кафедри українських студій Оттавського університету, сказав, що візит відбувається у критичний час, коли війна з Росією не є головною темою для багатьох західних країн, включно з Канадою, а контрнаступ робить лише скромний прогрес.

Також читайте Зеленський в США: експерт озвучив головне завдання президента під час візиту до Вашингтона

Він сказав, що ця промова — друга промова Зеленського в парламенті — можливо, більш значуща, ніж та, яку він виголосив на початку важких бойових дій, оскільки громадськість загалом обізнана з розвитком подій у війні і уважніше стежить за ними.

“Ніщо не замінить особистого звернення”

“Ніщо не замінить особистого звернення, — каже Арель. — Важливо підтвердити базові принципи, чому це так важливо і для канадців, а не лише для американців чи європейців”.

Арель зазначив, що в той час, як у Сполучених Штатах законодавці-республіканці ставлять під сумнів підтримку України з боку Вашингтона, він не бачив жодних доказів того, що політична підтримка України в Канаді похитнулася.

19 вересня в Оттаві комітет Палати громад з питань оборони скасував план проведення закритого брифінгу про стан війни в Україні. Чотирипартійний комітет мав заслухати свідчення високопоставлених військових і міністрів закордонних справ у закритому режимі, але засідання було відкритим.

Які плани у Росії

Генерал-майор Пол Превост — директор стратегічного департаменту НАТО в Україні — повідомив комітету, що західні союзники очікують, що Росія проведе чергову хвилю мобілізації з метою початку нового наступу в Україні.

“Щодо цієї повторної мобілізації у нас немає жодних цифр, і я не думаю, що Росія опублікує якісь цифри, тому що їхня перша мобілізація не дуже добре спрацювала”, — сказав Превост, зазначивши, що остання спроба наступу Росії не призвела до значних успіхів.

Використовуючи західну військову техніку, український контрнаступ досягнув певних “тактичних успіхів” на півдні та сході, але “прориву не відбулося”, сказав він.

Превост повідомив депутатам, що Москва, ймовірно, збільшить кількість безпілотників і ракетних атак на українську електромережу з наближенням зими, як це було минулого року.

Він додав, що військові спостерігачі сходяться на думці, що війна затягнеться до 2024 року.

Читайте також: