Зеленський в США: експерт озвучив головне завдання президента під час візиту до Вашингтона

Президент України Володимир Зеленський прилетів до США. Цей візит має стратегічне значення, яке полягає у виступі на засіданні Генасамблеї ООН, а також перед американським Конгресом.

Таку думку висловив в ексклюзивному інтерв’ю для ТСН.ua політичний експерт Максим Джигун.

“Кожен візит в Сполучені Штати для нас важливий. Перш за все, тому що американці є нашими ключовими партнерами і немає іншої країни, яка б надавала такі об’єми фінансової, військової та політичної допомоги нашій державі”, — зазначив експерт.

“Тому стратегічна важливість залишається і лише набуває зараз нових форм і обрисів, зважаючи на багато інших кроків від, здавалося б, наших союзників, які точно не сприяють посиленню наших двосторонніх відносин, як, наприклад, з тією ж Польщею. Тому цей візит має стратегічне значення”, — говорить він.

“Я б розділив його на два момент. Перший — засідання Генасамблеї ООН, другий — зустріч з американськими конгресменами, виступ перед парламентом”, — зауважив Джигун.

Засідання Генасамблеї ООН

“Цей формат важливий, в першу чергу, як майданчик, де збираються ключові представники міжнародної політики, з якими можна вести двосторонні перемовини”, — прокоментував експерт.

“Я більш ніж переконаний, що виступ Зеленського на Генасамблеї якось глобально не вплине на рівень підтримки України. Тому що ті, хто підтримують, роблять це вже давно, а ті, хто ні — з ними якраз потрібно спілкуватися, але робити це треба в двосторонньому форматі”, — додав він.

Володимир Зеленський вітає людей перед початком 78-ї сесії Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй у штаб-квартирі ООН / Associated Press

“Важливість Генасамблеї полягає в тому, що тут ми зможемо поспілкуватися із тими представниками країн, які досі були або нейтральними у цій війні, або латентно підтримували Росію в той чи інший спосіб”, — зазначив Джигун.

“Тому це можливість посилити міжнародну проукраїнську коаліцію і домовитися з тими державами, які для нас завжди були проблемними, принаймні про те, що вони будуть не заважати і не співпрацювати з Росією під час цієї війни”, — вважає експерт.

Виступ перед Конгресом

“Що стосується виступу перед конгресом і взагалі зустрічі із президентом Байденом, я тут бачу важливість в тому, що Америка зараз поступово занурюється у політичні перегони, у виборчу кампанію і питання України під ризиком переходу на другий план”, — каже Джигун.

“Завдання президента Зеленського — зробити так, щоб Україна залишалася в топі пріоритетів Сполучених Штатів, при цьому аби тема України не ставала причиною для розбрату, якихось політичних розборок всередині американського політикуму. Він має об’єднати зусилля як демократів, так і республіканців саме навколо України, аби тут не було якихось різночитань”, — наголосив експерт.

Фінансова та війська допомога

“Наступний момент — це фінансова та військова допомога. Ми знаємо, що у нас зараз на порядку денному кілька питань стосовно військових одиниць. Зокрема, мова йде і про далекобійні ракети ATACMS, яких ми критично потребуємо зараз, особливо в умовах, коли мова йде про закінчення сухого періоду і почнеться сезон дощів”, — зауважив Джигун.

Володимир Зеленський відвідав поранених українських військовослужбовців в Університетському госпіталі Стейтен-Айленда в Нью-Йорку / Associated Press

“Як кажуть всі військові аналітики, це буде період переходу до позиційної боротьби, обстрілів артилерійських і інших форматів, дронів і далекобійної зброї, буде спроба у сторін виснажити одна одну”, — додав він.

“Для того, аби нам перемогти перебити росіян, потрібно більше таких високоточних зарядів, як ATACMS, як німецький Taurus, як французькі SCALP, британські види озброєння. Це завдання, над яким ми будемо працювати”, — розповів експерт.

F-16: чому США не заявили про передачу Україні літаків

“Інший момент — це, безперечно, літаки F-16. Цікава позиція Сполучених Штатів, тому що вони дозвіл Данії і Нідерландам на передачу дали, але самі досі про передачу своїх літаків не заявили”, — говорить Джигун.

“Це в час, коли за даними Нідерландів і Данії, ми маємо 50 обіцяних літаків, але за словами командування Повітряних сил ЗСУ, нам таких потрібно чи то 150, чи то 200. Тобто нам потрібна значно більша кількість, аніж зараз зазначено. Працювати над цим також буде Зеленський, вочевидь, на перемовинах з Байденом і з Конгресом”, — додав він.

Гарантії безпеки для України

“Третє, мабуть, визначальне, яке об’єднує всі попередні пункти, це гарантії безпеки для України. Після Вільнюса була домовленість про те, що Україна зі Сполученими Штатами на двосторонньому рівні будуть обговорювати питання гарантій безпеки”, — заявив експерт.

“Я впевнений, що українська дипломатія і сам Зеленський прагнуть підписання подібних гарантій безпеки до початку активної фази виборчої кампанії і особливо в контексті того, що абсолютно невідомо, яким чином закінчаться президентські і парламентські вибори в Сполучених Штатах наступного року”, — продовжив він.

“Тому Україна має бути впевнена в тому, що навіть попри якусь ймовірну зміну політичного порядку денного в Штатах, ці гарантії безпеки будуть підписаними і вони будуть обов’язковими до виконання будь-якого президента, будь-якого парламенту і можливих змін. Тому це три ключові моменти, які там будуть відбуватися і на які варто звернути увагу”, — резюмував Джигун.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Зеленський та Лавров у США: чого чекати від візиту президента України | Максим Джигун

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у середу, 20 вересня, зустрінеться із бразильським колегою Луїсом Інасіо Лулою да Сілвою на полях засідання Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку

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