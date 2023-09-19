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У президента Бразилії підтвердили зустріч із Зеленським

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Олена КапнікОлена Капнік
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У президента Бразилії підтвердили зустріч із Зеленським

Лула да Сілва. / Фото: Associated Press

Президенти зустрінуться в Нью-Йорку.

Президент України Володимир Зеленський у середу, 20 вересня, зустрінеться із бразильським колегою Луїсом Інасіо Лулою да Сілвою на полях засідання Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку.

Про це заявила речниця президентства Бразилії Синтія Рібейро, повідомляє CNN.

"Зустріч відбудеться о 16:00 за східним часом", - сказала Рібейро.

Втім, більше подробиць речниця бразильського лідера не повідомила.

Нагадаємо, напередодні у ЗМІ з'вилася інформація про те, що Зеленський вперше особисто зустрінеться з президентом Бразилії. До слова, президенти особистих зустрічей не мали - хоч розмови про це точаться вже довго.

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Дата публікації
Перегляди
395
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