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Кримський міст димить: що сталося

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Кримський міст димить: що сталося

Кримський міст. ФОТО: кримські пабліки

Вранці окупанти знову перекривали рух на Керченському мосту.

У вівторок, 19 вересня, у Мережі з'явилися фото, як димить Кримський міст на окупованому півострові.

Світлини опублікували кримські пабліки у Телеграмі.

За словами очевидців, вранці 19 вересня у районі Кримського мосту з'явилася димова завіса.

Окупаційна "влада" не коментує, що відбувається. 

Телеграм-канал "Крымский ветер" близько 9-ї ранку повідомив, що окупанти знову перекривали рух на Керченському мосту. Через півтори години рух відновили. Яка була причина перекриття мосту - не повідомили.

Станом на 10:30 невідомо, що сталося у районі незаконно збудованої конструкції у Криму. 

Нагадаємо, ввечері 17 вересня в окупованому Севастополі пролунали вибухи. В оперативному командуванні "Південь" прокоментували, що ЗСУ треба провести дорозвідку і переконатися, що це не була ворожа провокація.

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Дата публікації
Перегляди
5403
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