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Вибухи на Хмельниччині: в ОВА розповіли, що сталося

Автор
Ірина Лаб'якІрина Лаб'як
Дата публікації
Перегляди
2003
Час на прочитання
1 хв
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Вибухи на Хмельниччині: в ОВА розповіли, що сталося

Дрони-камікадзе типу Shahed / Фото: ТСН.ua

Сили ППО позбивали російські дрони в області.

Вибухи на Хмельниччині в ніч проти 19 вересня лунали під час збивання силами ППО російських дронів-камікадзе Shahed.

Про це повідомили у Хмельницькій ОВА із посиланням на першого заступника голови адміністрації Сергія Тюріна.

Тюрін розповів, що під час нічної повітряної тривоги українські сили протиповітряної оборони збили російські безпілотники типу Shahed.

Минулося без постраждалих. Інформації про пошкодження майна внаслідок падіння уламків дронів наразі немає.

Атаки по Хмельницькій області

Нагадаємо, російські загарбники влаштували ракетну атаку по Хмельниччині в ніч проти 18 вересня. Тоді уламки збитих ракет впали на території виробничого підприємства та пошкодили колію.

У ніч проти 19 вересня у Хмельницькій області знову пролунали вибухи під час російської масованої атаки безпілотниками по Україні.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Потужні вибухи у Львові, Харкові, Кривому Розі | Обстріли 18 та 19 вересня

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Дата публікації
Перегляди
2003
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