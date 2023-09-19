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Вибухи у Кривому Розі: в ОВА розповіли деталі

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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Вибухи у Кривому Розі: в ОВА розповіли деталі

Вибух. / Фото: Associated Press

Минулося без потерпілих.

Вночі проти вівторка, 19 вересня, у Кривому Розі на Дніпропетровщині сталися вибухи. Російські окупаційні війська атакували місто. 

Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак. 

"Вночі вибух пролунав у Кривому Розі. Через влучання зайнялася багатоповерхова будівля. Пожежу загасили. Вибуховою хвилею пошкоджені фасади трьох багатоповерхових будинків.", - йдеться у повідомленні. 

Тим часом очільник Дніпропетровської обласної ради уточнив, що виникла пожежа на четвертому поверсі будівлі, яка не перебуває в експлуатації. Вогонь вже ліквідували рятувальники.

"Атакували і Кривий Ріг. Вибиті вікна у трьох багатоповерхових будинках. Минулося без постраждалих", - додав він. 

Нагадаємо, вночі міській голова Олександр Вілкул повідомив, що у Кривому Розі пролунав вибух. Тривога в області тривала лише 14 хв - від 03:03 до 03:17. Повітряні сили попереджали про ракетну небезпеку на Дніпропетровщині. 

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Дата публікації
Перегляди
1148
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