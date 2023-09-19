Взрывы в Кривом Роге: в ОВА рассказали детали

В ночь на вторник, 19 сентября, в Кривом Роге на Днепропетровщине произошли взрывы. Российские оккупационные войска атаковали город.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

"Ночью взрыв прогремел в Кривом Роге. Из-за попадания занялось многоэтажное здание. Пожар потушили. Взрывной волной повреждены фасады трех многоэтажных домов", — говорится в сообщении.

Тем временем глава Днепропетровского областного совета уточнил, что возник пожар на четвертом этаже здания, которое не находится в эксплуатации. Огонь уже ликвидировали спасатели.

"Атаковали и Кривой Рог. Выбиты окна в трех многоэтажных домах. Прошло без пострадавших", — добавил он.

Напомним, ночью городской голова Александр Вилкул сообщил, что в Кривом Роге раздался взрыв. Тревога в области продолжалась всего 14 мин – с 03:03 до 03:17. Воздушные силы предупреждали о ракетной опасности в Днепропетровской области.

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