В Кривом Роге раздался взрыв — Вилкул

Взрыв был слышен в городе примерно в 03:05 ночи.
В Кривом Роге ночью, 19 сентября раздался взрыв.
Об этом сообщил городской голова Александр Вилкул.
"Кривой Рог. Взрыв. Ничего не снимаем и не выкладываем в интернет", — говорится в сообщении.
Мониторинговые каналы сообщают, что взрыв был слышен примерно в 03:05 ночи.
Напомним, ранее сообщалось, что вражеские ударные БПЛА направляются в сторону западных регионов Украины.
Кроме того, мы ранее информировали, что 18 сентября Россия нанесла удар по Украине, выпустив ракеты и дроны.
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