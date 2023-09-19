В Кривом Роге раздался взрыв — Вилкул

Взрыв был слышен в городе примерно в 03:05 ночи.

В Кривом Роге ночью, 19 сентября раздался взрыв.

Об этом сообщил городской голова Александр Вилкул.

"Кривой Рог. Взрыв. Ничего не снимаем и не выкладываем в интернет", — говорится в сообщении.

Мониторинговые каналы сообщают, что взрыв был слышен примерно в 03:05 ночи.

Напомним, ранее сообщалось, что вражеские ударные БПЛА направляются в сторону западных регионов Украины.

Кроме того, мы ранее информировали, что 18 сентября Россия нанесла удар по Украине, выпустив ракеты и дроны.

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