На побережье Болгарии найден беспилотник со взрывчаткой — Минобороны

Неизвестный объект обнаружили в районе лодочной пристани в Тюленово, расположенном недалеко от границы Румынии.

На Черноморском побережье Болгарии, страны НАТО, найден дрон с, вероятно, взрывчаткой.

Об этом сообщает Министерство обороны Болгарии.

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"Сегодня рано утром (18 сентября – ред.) после сообщения о найденной части беспилотника с прикрепленным к нему предметом, похожим на боеприпасом. Было активировано модульное формирование обезвреживания военно-морской базы в Варне", – говорится в сообщении .

Объект, похожий на беспилотник, был обнаружен ночью 18 сентября в районе лодочной пристани в Тюленово, расположенном недалеко от границы Румынии. В утро в 6.10 утра выехала спецгруппа в составе пяти военных, чтобы провести разведку неизвестного объекта.

"На месте специализированная группа проведет разведку объекта, после чего будет принято решение, куда его утилизировать. Военнослужащие действуют после получения запроса от областного губернатора Добрицкой области и по приказу начальника обороны", — отметили в оборонном ведомстве.

Тем временем болгарское издание Nova сообщает, что устройство имеет длину от 3 до 3,5 метров, а бомба – около 50-60 см. По словам свидетеля, гости отеля видели дрон, плававший в море в нескольких километрах от скал, где его сняли на камеру.

Бывший военный летчик ВС Болгарии Спас Спасов считает, что обнаруженный дрон – камикадзе, а прикрепленное к нему оружие – это снаряд.

Напомним, в Румынии трижды падали обломки российских беспилотников. В НАТО это назвали "случайными инцидентами", которые могут повториться.

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