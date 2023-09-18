Макс Барских вспомнил серьезную ссору с Аланом Бадоевым: "Я должен быть в женском платье"

Украинский певец Макс Барских вспомнил одну из самых серьезных ссор с режиссером Аланом Бадоевым.

По словам артиста, это произошло во время съемок клипа на песню "Хочу танцевать". У певца и режиссера было разное видение. В частности, Бадоев хотел, чтобы Барских появился в одной сцене на видео в женском платье. Между тем, певец понимал, что его аудитория не одобрительно на это отреагирует. В конце концов Барских отказался. Бадоев обиделся на это. Более того, продюсер даже не хотел дальше снимать клип. К счастью, певец и режиссер договорились.

Макс Барских / Фото: Пресслужба Макса Барських

"На съемках бывают такие моменты, когда я не согласен, или он не согласен с моей идеей. Когда мы создаем идеи для клипа, бывают стычки, но мы их решаем. Однажды на съемках клипа "Хочу танцевать", там было много образов. И один из образов, по замыслу Алана, что я должен быть в женском платье... Он придумал себе идею, а я понял, что это слишком, у нас люди не готовы к этому... Мы так сильно поссорились, что он хотел отменять съемки. Ну и без того кадра клип выглядит классно, мне кажется", — сказал Барских в интервью с Евгением Фешаком.

Также исполнитель вспомнил, сколько больше средств ему удалось заработать за корпоратив. По словам артиста, это было на Новый год. Тогда певцу удалось заработать около 100 тысяч долларов.

Макс Барских / Фото: Пресслужба Макса Барських

"Новые годы всегда были так насыщеные. Мне кажется около сотни тысяч долларов было за выступление", — поделился певец.

Напомним, в детстве Максу Барских предсказывали совсем другое будущее. Родные артиста советовали выбрать ему совсем другую профессию, не касающуюся музыки.

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