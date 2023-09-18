Массированный обстрел и террор Херсонщины: как прошла ночь в регионах

Ночь на 18 сентября в большинстве областей Украины прошла с обстрелами.

Ситуация в регионах по состоянию по данным областных государственных администраций.

Хмельницкая область: сегодня утром во время воздушной тревоги были слышны взрывы, работали силы ПВО. В результате сбития ракет произошло падение обломков и два взрыва на территории производственного предприятия. Пожар ликвидирован.

Кроме того, обломками поврежден железнодорожный путь. Начаты восстановительные работы. По предварительным данным, без пострадавших.

Черниговщина: в сутки — 6 обстрелов (34 взрыва). Враг стрелял по Новгород-Северскому району из минометов, артиллерии, 2 случая применения дронов-камикадзе.

О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала. Данные о последствиях уточняются.

Сумщина: ночью россияне совершили обстрел из артиллерии Краснопольской громады. Зафиксировано 3 взрыва.

Вчера в течение дня россияне совершили 34 обстрела пограничья. Зафиксировано 179 взрывов.

Великописаревская громада: зафиксирован артиллерийский обстрел (18 взрывов). В результате одного из обстрелов один житель общины погиб, еще один житель был ранен, он госпитализирован в медицинское учреждение.

Ворожбянская громада: совершен артиллерийский обстрел (9 взрывов). При обстреле ранения получил местный житель. Также в результате обстрела повреждены четыре частных жилых дома, два магазина, газопровод бытового уличного газоснабжения, ЛЭП. Также повреждены зерносушилка и элеватор на территории агропредприятия.

Днепропетровщина: в эту ночь агрессор продолжил атаковать Никопольщину, обстрелял район 4 раза. Из тяжелой артиллерии бил по Никополю, Мировской и Марганецкой громадам.

Повреждено коммунальное предприятие. Одно хозяйственное сооружение уничтожено, 6 – повреждены. Остальные последствия атак уточняются.

Под утро над областью сбили 2 крылатых ракеты. В течение дня вчера Никопольщину атаковали четырежды.

На районный центр и Марганецкую громаду российские захватчики направили три дрона-камикадзе. По Мировской – били из тяжелой артиллерии.

Запорожская область: за минувшие сутки враг нанес 90 ударов по 21 населенному пункту области.



Зафиксировано 4 авиаудара по Орехову, 7 БПЛА-атак по Малиновке, Белогорью, Каменскому, Малым Щербакам и Пятихаткам, 6 РСЗО-обстрелов Гуляйполя, Новодаровки и Малых Щербаков.

В результате артудара по Малой Токмачке ранен 31-летний мужчина. Он доставлен в лечебное учреждение. Поступили 8 сообщений о разрушении жилых домов и имущества граждан.

Харьковщина: вчера враг обстрелял с. Петропавлика Купянского района, в результате чего поврежден грузовой кран ГСЧС.

В результате обстрела с. Подолы Купянского района поврежден дом. Без пострадавших.

В результате обстрела г. Купянск повреждены 2 жилых дома, хозяйственные постройки, произошел пожар. Пострадавших и погибших нет.

Россияне также обстреляли г. Волчанск Чугуевского района, повреждены дом и хозяйственное сооружение.

Луганщина: авиационный удар пришелся на село Надежда на Сватовщине. Артиллерия врага была направлена преимущественно на Белогоровку и Невское. В Невском – 56 взрывов.

За сутки противник совершил 145 обстрелов (539 снарядов).

Донетчина: по населенным пунктам области россияне совершили 11 обстрелов.

Под огнем оказались 8 населенных пунктов. Повреждены 18 частных жилых домов, ЛЭП, 2 хозяйственные постройки, гражданский автомобиль.

За сутки по области один человек погиб, четверо ранены.

Николаевщина: ночью атаки БпЛА типа "Shahed-136/131" подверглась Снигиревской общине. Обломки сбитого дрона повлекли за собой пожар двухэтажного неэксплуатируемого здания, которое было оперативно ликвидировано. Ударной волной повреждены расположенные рядом здания. Пострадавших нет.

Вчера днем в Николаевской области силами и средствами противовоздушной обороны уничтожена крылатая ракета, выпущенная враждебным Су-35 из акватории Черного моря.

Вчера также враг нанес артиллерийские обстрелы по акватории Очаковской громады. Пострадавших нет.

Одесчина: сегодня ночью враг атаковал Одесчину ударными БпЛА типа "Shahed-136/131"

Всего зафиксировано 24 ударных БПЛА в направлении Николаевской и Одесской областей.

18 ударных дронов уничтожены ПВО.

Херсонщина: сегодня ночью враг гатив по Херсонщине. Есть погибшие и пострадавшие.

В результате "прилета" по Херсону погиб 72-летний мужчина. Еще один – получил травмы, ему оказана помощь на месте.

В Кизомысе Белозерской громаде было попадание в частный дом. От полученных травм пожилая женщина скончалась на месте. Мужчину 60 лет в состоянии средней тяжести доставили в больницу.

За сутки по области противник совершил 92 обстрела (502 снаряда), из них по г. Херсон — 5 обстрелов (13 снарядов).

Вчера днем оккупанты обстреляли Садовое. Травму спины в результате обстрела получил правоохранитель, в больнице ему оказали необходимую помощь.

Вчера оккупанты ударили по Томиной Балке Белозерской громады. Под огонь во своем дворе попал мужчина 1954 года рождения. Полученные травмы оказались слишком тяжелыми. Прибывшие на место медики лишь констатировали смерть.

Под огнем была и Ольга Бериславского района. Пострадала 63-летняя женщина. Она госпитализирована.

В селе Максим Бериславского района тракторист в поле наехал на российскую мину. Из-за многочисленных травм дорогой в больницу мужчина скончался. Также в состоянии средней тяжести госпитализирован 26-летний мужчина.

Напомним, сегодня Россия снова совершила массированную атаку по Украине. Как отработала ПВО – читайте в новости.

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