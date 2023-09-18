Масований обстріл та терор Херсонщини: як минула ніч у регіонах

Ніч проти 18 вересня у більшості областей України минула з обстрілами.

Ситуація в регіонах станом за даними обласних державних адміністрацій.

Хмельницька область: сьогодні вранці під час повітряної тривоги було чутно вибухи, працювали сили ППО. Внаслідок збиття ракет відбулось падіння уламків та два вибухи на території виробничого підприємства. Пожежу ліквідовано.

Крім того, уламками пошкоджено залізничну колію. Розпочато відновлювальні роботи. За попередніми даними — без постраждалих.

Чернігівщина: за добу — 6 обстрілів (34 вибухи). Ворог стріляв по Новгород-Сіверському району із мінометів, артилерії, 2 випадки застосування дронів-камікадзе.

Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила. Дані щодо наслідків уточнюються.

Сумщина: вночі росіяни здійснили обстріл з артилерії Краснопільської громади. Зафіксовано 3 вибухи.

Вчора протягом дня росіяни здійснили 34 обстріли прикордоння. Зафіксовано 179 вибухів.

Великописарівська громада: зафіксовано артилерійський обстріл (18 вибухів). Внаслідок одного з обстрілів один житель громади загинув, ще один житель був поранений, його госпіталізовано до медичного закладу.

Ворожбянська громада: здійснено артилерійський обстріл (9 вибухів). Під час обстрілу поранення отримав місцевий житель. Також результаті обстрілу пошкоджено чотири приватні житлові будинки, два магазини, газопровід побутового вуличного газопостачання, ЛЕП. Також пошкоджено зерносушку та елеватор на території агропідприємства.

Дніпропетровщина: цієї ночі агресор продовжив атакувати Нікопольщину, обстріляв район 4 рази. З важкої артилерії бив по Нікополю, Мирівській та Марганецькій громадах.

Пошкоджене комунальне підприємство. Одна господарська споруда знищена, 6 – понівечені. Побиті й 5 приватних будинків, сонячні панелі.

Інші наслідки атак уточнюються.

Під ранок над областю збили 2 крилаті ракети. Протягом дня вчора Нікопольщину атакували чотири рази.

На районний центр та Марганецьку громаду російські загарбники скерували три дрони-камікадзе. По Мирівській – гатили з важкої артилерії.

Запорізька область: за минулу добу ворог здійснив 90 ударів по 21 населеному пункту області.



Зафіксовано 4 авіаудари по Оріхову, 7 БПЛА-атак по Малинівці, Білогір'ю, Кам'янському, Малим Щербакам й П'ятихатках, 6 РСЗВ-обстрілів Гуляйполя, Новодарівки та Малих Щербаків.

Внаслідок артудару по Малій Токмачці поранено 31-річного чоловіка. Його доправлено в лікувальну установу. Надійшло 8 повідомлень про руйнування житлових будинків та майна громадян.

Харківщина: вчора ворог обстріляв с. Петропавліка Куп'янського району, внаслідок чого пошкоджено вантажний кран ДСНС.

Внаслідок обстрілу с. Подоли Куп'янського району пошкоджено будинок. Без постраждалих.

Внаслідок обстрілу м. Куп’янськ пошкоджено 2 житлові будинки, господарчі споруди, сталася пожежа. Постраждалих та загиблих немає.

Росіяни також обстріляли м. Вовчанськ Чугуївського району, пошкоджено будинок та господарчу споруду.

Луганщина: авіаційного удару зазнало село Надія на Сватівщині. Артилерія ворога була спрямована, переважно, на Білогорівку та Невське. У Невському - 56 вибухів.

За добу противник здійснив 145 обстрілів (539 снарядів).

Донеччина: по населеним пунктам області росіяни здійснили 11 обстрілів.

Під вогнем опинилися 8 населених пунктів. Пошкоджено 18 приватних житлових будинків, ЛЕП, 2 господарчі споруди, цивільний автомобіль.

За добу по області — одна людина загинула, четверо — поранені.

Миколаївщина: вночі атаки БпЛА типу "Shahed-136/131" зазнала Снігурівська громада. Уламки збитого дрону спричинили пожежу двоповерхової неексплуатуємої будівлі, яку було оперативно ліквідовано. Ударною хвилею пошкоджено розташовані поруч будівлі. Постраждалих немає.

Вчора вдень на Миколаївщині силами та засобами протиповітряної оборони знищено крилату ракету, випущену ворожим Су-35 з акваторії Чорного моря.

Вчора також ворог завдав артилерійських обстрілів по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає

Одещина: сьогодні вночі ворог атакував Одещину ударними БпЛА типу “Shahed-136/131”

Усього зафіксовано 24 ударних БпЛА, у напрямку Миколаївської та Одеської областей.

18 ударних дронів знищено ППО.

Херсонщина: сьогодні вночі ворог гатив по Херсонщині. Є загиблі та постраждалі.

У результаті "прильоту" по Херсону загинув 72-річний чоловік. Ще один - отримав травми, йому надана допомога на місці.

У Кізомисі Білозерської громади було влучання в приватний будинок. Від отриманих травм літня жінка померла на місці. Чоловіка 60 років у стані середньої важкості доставили до лікарні.

За добу по області противник здійснив 92 обстріли (502 снаряди), з них по м. Херсон — 5 обстрілів (13 снарядів).

Вчора вдень окупанти обстріляли Садове. Травму спини внаслідок обстрілу отримав правоохоронець, у лікарні йому надали необхідну допомогу.

Вчора окупанти вгатили по Томиній Балці Білозерської громади. Під вогонь на своєму подвір’ї потрапив чоловік 1954 року народження. Отримані травми виявилися надто тяжкими. Медики, які прибули на місце, лише констатували смерть.

Під вогнем була й Ольгівка Бериславського району. Постраждала 63-річна жінка. Її госпіталізовано.

У селі Максима Бериславського району тракторист у полі наїхав на російську міну. Через чисельні травми дорогою до лікарні чоловік помер. Також у стані середньої важкості госпіталізовано 26-річного чоловіка.

Нагадаємо, сьогодні Росія знову здійснила масовану атаку по Україні. Як відпрацювала ППО - читайте у новині.

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