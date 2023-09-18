У центрі Бєлгорода підпалили пам’ятний знак окупантам – відео

У Бєлгороді підпалили так звану "конструкцію Z".

В Бєлгороді у ніч проти 18 вересня невідомі підпалили пам’ятний знак окупантам – величезну "Z-свастику", яка стоїть в центрі міста.

Момент підпалу потрапив на камери спостереження.

Мер Бєлгорода Валентин Демидов заявив, що проводяться слідчо-розшукові заходи.

"Сьогодні вночі о 0:29 невідомі підпалили конструкцію "Z", встановлену біля пр. Ватутіна. Камера зафіксувала момент підпалу, відеозапис передали до поліції", – написав він у Telegram.

За його словами, "конструкція практично не постраждала".

Інсталяцію на честь окупантів у Бєлгороді встановили 2022 року.

Нагадаємо, у Росії озброєні люди зі стріляниною захопили нафтове родовище (відео).

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