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Чечня без Кадирова: в ISW описали майбутнє республіки

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Чечня без Кадирова: в ISW описали майбутнє республіки

Очільник Чечні Рамзан Кадиров / Фото: RTVI

Дестабілізація правління Кадирова в Чечні "стане серйозним ударом для режиму Путіна", вважають аналітики.

У разі дестабілізації правління очільника Чечні Рамзана Кадирова через проблеми зі здоров'ям Путін, ймовірно, не зможе утримати стабільність у республіці.

Про це йдеться в аналізі аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).

"Тривале занепокоєння щодо здоров’я глави Чеченської Республіки Рамзана Кадирова в російському інформаційному просторі підкреслює залежність президента Росії Володимира Путіна від Кадирова щодо подальшої стабільності в Чечні", - сказано у повідомленні.

Аналітики вважають, що дестабілізація правління Кадирова в Чечні "стане серйозним ударом для режиму Путіна частково через те, наскільки важливим для ранньої популярності очільника Кремля в Росії було встановлення стабільності в Чечні через жорстоку і кровопролитну війну".

"Кадиров та інші російські посадовці можуть бути стурбовані тим, що тривалі чутки про його здоров’я вплинуть на довгострокову стабільність його та, відповідно, контролю Путіна над Чечнею", - підсумували в ISW.

Нагадаємо, 17 вересня чеченський опозиціонер Абубакар Янгулбаєв повідомив, що помер лідер Чечні Рамзан Кадиров. За даними української розвідки, до цього він перебував у комі. Офіційно ні Росія, ні Чечня не спростовують, не підтверджують інформацію.

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Дата публікації
Перегляди
6223
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