Чечня без Кадырова: в ISW описали будущее республики

В случае дестабилизации правления главы Чечни Рамзана Кадырова из-за проблем со здоровьем Путин, вероятно, не сможет удержать стабильность в республике.

Об этом идет речь в анализе аналитиков Института изучения войны (ISW).

"Длительная обеспокоенность по поводу здоровья главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова в российском информационном пространстве подчеркивает зависимость президента России Владимира Путина от Кадырова относительно дальнейшей стабильности в Чечне", — сказано в сообщении.

Аналитики считают, что дестабилизация правления Кадырова в Чечне "станет серьезным ударом для режима Путина частично из-за того, насколько важным для ранней популярности главы Кремля в России было установление стабильности в Чечне из-за жестокой и кровопролитной войны".

" Кадыров и другие российские чиновники могут быть озабочены тем, что длительные слухи о его здоровье повлияют на долгосрочную стабильность его и, соответственно, контроль Путина над Чечней", — подытожили в ISW.

Напомним, 17 сентября чеченский оппозиционер Абубакар Янгулбаев сообщил, что скончался лидер Чечни Рамзан Кадыров. По данным украинской разведки, до этого он находился в коме. Официально ни Россия, ни Чечня не опровергают, не подтверждают информацию.

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