Категория
Мир
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Чечня без Кадырова: в ISW описали будущее республики

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публикации
Просмотры
6533
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Чечня без Кадырова: в ISW описали будущее республики

Руководитель Чечни Рамзан Кадыров / Фото: RTVI

Дестабилизация правления Кадырова в Чечне "станет серьезным ударом для режима Путина", считают аналитики.

В случае дестабилизации правления главы Чечни Рамзана Кадырова из-за проблем со здоровьем Путин, вероятно, не сможет удержать стабильность в республике.

Об этом идет речь в анализе аналитиков Института изучения войны (ISW).

"Длительная обеспокоенность по поводу здоровья главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова в российском информационном пространстве подчеркивает зависимость президента России Владимира Путина от Кадырова относительно дальнейшей стабильности в Чечне", — сказано в сообщении.

Аналитики считают, что дестабилизация правления Кадырова в Чечне "станет серьезным ударом для режима Путина частично из-за того, насколько важным для ранней популярности главы Кремля в России было установление стабильности в Чечне из-за жестокой и кровопролитной войны".

"Кадыров и другие российские чиновники могут быть озабочены тем, что длительные слухи о его здоровье повлияют на долгосрочную стабильность его и, соответственно, контроль Путина над Чечней", — подытожили в ISW.

Напомним, 17 сентября чеченский оппозиционер Абубакар Янгулбаев сообщил, что скончался лидер Чечни Рамзан Кадыров. По данным украинской разведки, до этого он находился в коме. Официально ни Россия, ни Чечня не опровергают, не подтверждают информацию.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
6533
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация