"Голос країни-13": певец, выступавший вместе с Coldplay, заставил Дорофееву вспомнить о "бывшем"

Новый эпизод вокального шоу "Голос країни-13" уверенно открыл уличный музыкант Роман Панченко из Варшавы.

Год назад певец уже покорил сердце лидера легендарной группы Coldplay Криса Мартина, услышавшей выступление Романа на улице в Польше и пригласившего вместе спели на большой сцене. После такого безумного нрава парень пришел испытать свой характер на "Голосі країни-13".

"Год назад произошло самое яркое событие моей жизни. Я играл на улице и ко мне подошел Крис Мартин из группы Coldplay. Он познакомился со мной и пригласил выступить на стадионе для фанов группы. Он хотел, чтобы мы спели именно украинскую песню, поэтому мы выбрали хит "Океан Эльзы" – "Обійми". Тогда я понял, что нужно писать свои собственные песни, музыку, творить и открывать свою душу людям, чтобы вдохновлять их", — поделился Роман.

Роман Панченко / Фото: пресс-служба канала "1+1"

На сцене вокального шоу начинающий артист исполнил песню Coldplay — A Sky Full Of Stars, чем приятно удивил судей. Свое "Да" Роману сказали Артем Пивоваров, Иван Клименко и Надя Дорофеева.

Кстати, певица была удивлена не только вокалом Романа, но и его сильным сходством с ее бывшим партнером, эксучастником группы "Время и Стекло" позитивом. Поэтому, когда Роман выбрал команду Нади, звездные судьи пошутили о воссоединении музыкального дуэта.

Смотрите "Голос країни-13" по воскресеньям в 21:00 на канале "1+1 Украина".

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