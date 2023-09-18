В Хмельницкой области раздались взрывы: что произошло

Утром 18 сентября в Хмельницкой области во время воздушной тревоги раздались взрывы, в регионе работала ПВО.

Об этом сообщили в пресс-службе Хмельницкой областной военной администрации.

"В области были слышны взрывы. Работает ПВО. Более подробная информация позже. До отбоя воздушной тревоги оставайтесь в укрытиях! Берегите себя и своих близких!" – сообщил первый заместитель руководителя ОВА Сергей Тюрин.

В свою очередь, в Воздушных силах ВСУ в 05:33 предупреждали о запуске крылатых ракет по Хмельнитчине.

Напомним, в понедельник под утро в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога. Воздушные силы заявили об угрозе пусков крылатых ракет с самолетов Ту-95МС.

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