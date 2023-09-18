Зеленский о контрнаступлении: "Мы не должны дать Путину отдохнуть"

Президент говорит, что линия фронта превратилась в артиллерийскую дуэль.

Президент Украины Владимир Зеленский признает, что прогресс в контрнаступлении происходит медленно, но уверяет, что украинские войска продвигаются вперед.

Об этом он сказал в интервью СBS.

"Сложная ситуация. Я буду с вами абсолютно честным. У нас есть инициатива. Это плюс. Мы остановили наступление россиян и перешли в контрнаступление. И, несмотря на то, что не очень быстро, важно, что мы ежедневно двигаемся вперед и освобождаем территорию. Нам нужно максимально освободить свою территорию и двигаться вперед. Мы не должны дать Путину отдохнуть", – сказал он.

По его словам, линия фронта превратилась в артиллерийскую дуэль, где россияне и украинцы выпускают по 40 000 снарядов в день. Война с использованием беспилотников замедлила прогресс.

Напомним:

Командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский 3 сентября подтвердил, что украинские войска прорвали первую оборонную линию России в Запорожской области после недель кропотливого разминирования. По его словам, в дальнейшем ожидаются более быстрые успехи, поскольку вторая линия российских войск слабее.

Украина медленно набирает позицию в своем контрнаступлении, несмотря на тяжелые бои, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"Украинцы постепенно завоевывают позиции. Это тяжелые бои, но они смогли прорвать оборону российских войск. И они двигаются вперед", — отметил он.

По данным ISW, украинские защитники продолжили наступление на российских захватчиков под Бахмутом Донецкой области. Кроме того, бьют врага в западной части Запорожской области. В целом на обоих участках фронта военные преуспели.

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