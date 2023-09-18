Зеленський про контрнаступ: "Ми не повинні дати Путіну перепочити"

Президент каже, що лінія фронту перетворилася на артилерійську дуель.

Президент України Володимир Зеленський визнає, що прогрес у контрнаступі відбувається повільно, але запевняє, що українські війська просуваються вперед.

Про це він сказав в інтерв’ю СBS.

"Складна ситуація. Я буду з вами абсолютно чесним. У нас є ініціатива. Це плюс. Ми зупинили наступ росіян і перейшли в контрнаступ. І, незважаючи на те, що не дуже швидко, важливо, що ми щодня рухаємося вперед і звільняємо територію. Нам потрібно максимально звільнити свою територію і рухатися вперед. Ми не повинні дати Путіну відпочити", - сказав він.

З його слів, наразі лінія фронту перетворилася на артилерійську дуель, де росіяни й українці випускають по 40 000 снарядів на день. Війна з використанням безпілотників також сповільнила прогрес.

Нагадаємо:

Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський 3 вересня підтвердив, що українські війська прорвали першу оборонну лінію Росії у Запорізькій області після тижнів кропіткого розмінування. За його словами, надалі очікуються швидші успіхи, оскільки друга лінія російських військ є слабшою.

Україна повільно набирає позиції у своєму контрнаступі, незважаючи на важкі бої, заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

"Українці поступово завойовують позиції. Це важкі бої, але вони змогли прорвати оборону російських військ. І вони рухаються вперед", - зазначив він.

За даними ISW, українські захисники продовжили наступ на російських загарбників під Бахмутом Донецької області. Крім того, б’ють ворога у західній частині Запорізької області. Загалом на обох ділянках фронту військові здобули успіх.

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