Що відбувається на фронті: у Генштабі повідомили про бої та просування

Сили оборони продовжують ведення оборони на сході та півдні країни.

Протягом минулої доби на фронті відбулося понад 35 бойових зіткнень.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у Facebook.

На Мелітопольському напрямку Сили оборони завдають окупаційним військам значних втрат в живій силі та техніці, змушують ворога відходити із займаних позицій.

На Херсонському напрямку наші воїни ведуть контрбатарейну боротьбу, знищують склади забезпечення та успішно уражають тили ворога.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна ситуація залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник продовжує утримувати угруповання військ РФ для прикриття державного кордону. Проводить активну диверсійну діяльність у прикордонних районах з метою недопущення перекидання наших військових на загрозливі напрямки. Нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області Росії.

На Бахмутському напрямку Сили оборони успішно відбили атаки противника в районі Білої Гори Донецької області. Противник безуспішно намагався прорвати оборону ЗСУ в районі Андріївки Донецької області. Сили оборони продовжують штурмові дії в районі Кліщіївки Донецької області, завдають ворогу значних втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

На Мар'їнському напрямку росіяни провели безуспішні наступальні дії в районі Мар'їнки Донецької області. Тут впродовж минулої доби ворог здійснив 10 невдалих спроб витіснити наші підрозділи із займаних позицій. Водночас, на Авдіївському та Шахтарському напрямках Сили оборони утримують ініціативу, тиснуть на ворога, проводять штурмові дії та відвойовують нашу землю.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала дев'ять ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Підрозділами ракетних військ уражено два райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки росіян, два зенітно-ракетних комплекси, 11 артилерійських засобів, три склади боєприпасів та станція РЕБ окупантів.

Раніше повідомлялося, що російська війська стягнули резерви під Мар'їнку Донецької області, намагаються штурмувати позиції ЗСУ, але зазнають втрати і відходять.

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