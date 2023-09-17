Ворог стягує резерви під Мар'їнку: у ЗСУ розповіли про плани окупантів

Російська війська стягнули резерви під Мар'їнку Донецької області, намагаються штурмувати позиції ЗСУ, але зазнають втрати і відходять.

Про це повідомив речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олександр Штупун.

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За його інфомрацією, противник для атак переважно використовує піхоту, зокрема мотострілецькі загони. Техніку наразі намагається максимально берегти.

"Ворог стягнув резерви, намагається десь промацати нашу оборону там, де ми захищаємося і закріплюємося, диверсійно-розвідувальними групами. Є певні успіхи. Поки що ми про них говорити не будемо, але наші хлопці тиснуть ворога і завдають значних втрат", - розповів він.

Щодо Таврійського напрямку, за його словами, за минулу добу ворог втратив 204 особи, також знову почали окупанти здаватися в полон.

"Минулої доби зафіксовано 4 таких випадки", – зазначив Штупун.

Нагадаємо, раніше повідомляли, що керівник Офісу президент Андрій Єрмак у неділю, 17 вересня, натякнув на деокупацію Кліщіївки, що на півдні Бахмута. Наразі офіційної інформації від Генштабу немає.

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