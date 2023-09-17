Єрмак натякнув на деокупацію Кліщіївки

Офіційної інформації від Генерального штабу наразі немає.

В Офісі президента натякають на повернення Кліщіївки, що на півдні Бахмута, під контроль України.

Відповідне фото із українськими військовими опублікував керівник Офісу президент Андрій Єрмак у неділю, 17 вересня.

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Посадовець на сторінці у телеграм-каналі написав: "Україна завжди повертає своє" та опублікував світлину із українськими військовими у Кліщіївці.

Додамо, що на фото - прапор полку "Цунамі" та бригади "Лють" Національної Гвардії в населеному пункті Кліщіївка, які тримають у руках український стяг. На фото можна побачити руїни та випалену землю після "руского міра".

Офіційної інформації від Генерального штабу наразі немає.

Кліщіївка Донецької області. ФОТО: deepstatemap

Нагадаємо, раніше повідомляли, що Росія стягує у район Бахмута резерв. Станом на 17 вересня відомо, що РФ тримає на Бахмутському напрямку 52 тисячі солдатів.

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