Єрмак натякнув на деокупацію Кліщіївки

Офіційної інформації від Генерального штабу наразі немає.
В Офісі президента натякають на повернення Кліщіївки, що на півдні Бахмута, під контроль України.
Відповідне фото із українськими військовими опублікував керівник Офісу президент Андрій Єрмак у неділю, 17 вересня.
Посадовець на сторінці у телеграм-каналі написав: "Україна завжди повертає своє" та опублікував світлину із українськими військовими у Кліщіївці.
Додамо, що на фото - прапор полку "Цунамі" та бригади "Лють" Національної Гвардії в населеному пункті Кліщіївка, які тримають у руках український стяг. На фото можна побачити руїни та випалену землю після "руского міра".
Офіційної інформації від Генерального штабу наразі немає.
Нагадаємо, раніше повідомляли, що Росія стягує у район Бахмута резерв. Станом на 17 вересня відомо, що РФ тримає на Бахмутському напрямку 52 тисячі солдатів.
Читайте також:
- ЗСУ розширюють плацдарм для подальшого наступу на півдні - ISW
- Росіяни перекидають елітні підрозділи з-під Бахмута: аналітики назвали напрямок
- Генштаб повідомив про бої на основних напрямках фронту