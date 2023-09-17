Кадиров помер - чеченський активіст Янгулбаєв

Повідомлення про смерть Кадирова було опубліковане о 13:27. Офіційно не спростовують, не підтверджують цю інформацію.
Керівник чеченського опозиційного руху "Адат" Ібрагім Янгулбаєв стверджує, що скандальний очільник Чечні Рамзан Кадиров все ж помер.
Про це він написав у неділю, 17 вересня, на своєму тг-каналі.
Повідомлення про смерть Кадирова було опубліковане о 13:27.
Зауважимо, що воно з'явилося після опублікованого відео, яке нібито спростовує смерть очільника Чечні. О 12:58 на тлі чуток про смерть на сторінці Кадирова з'явилося відео із ним. На кадрах він спростовує чутки про смерть і спокійно прогулюється на свіжому повітрі. Однак невідомо, коли це відео було зняте.
Додамо, у ЗМІ неодноразово поширювалася інформація, що Кадиров важко хворіє. Днями з'явилися чутки, що його стан здоров'я погіршився. Це підтвердив представник ГУР Андрій Юсов. За його словами, очільник Чечні перебуває у комі.
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