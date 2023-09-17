Кома зачекає: Кадиров "воскрес" у соцмережах

У Мережі з'явилося відео з главою Чечні Рамзаном Кадировим на тлі чуток про його дуже важкий стан.

Зокрема, на відео у Телеграм-каналі Кадиров прогулюється вулицею. Він також показує відео і говорить:

"Дуже раджу всім, хто в Інтернеті не може відрізнити правду від брехні, прогулятися на свіжому повітрі, упорядкувати думки. Дощ чудово бадьорить".

Що відомо про стан здоров'я Кадирова

З посиланням на джерела в чеченській діаспорі видання Obozrevatel повідомило 15 вересня, що Рамзан Кадиров декілька днів перебуває в комі. Спочатку його відправили на літаку до Москви, а потім повернули до Чечні, адже російські лікарі не змогли йому допомогти. Журналісти зазначили, що лідера Чечні планують перевести на лікування за кордон, можливо в ОАЕ.

Інгушський журналіст Магомед Торієв вважає, що Рамзан Кадиров перебуватиме в комі до тих пір, поки Кремль не вирішить, хто займе його посаду.

У суботу, 16 вересня, Рамзан Кадиров опублікував відеоролик, на якому оглядав будівельні майданчики для забудови під житлові будинки. На відео він мав здоровий вигляд.

А кілька місяців тому видання Bild писало, що у Кадирова серйозні проблеми з нирками. Так стверджував колишній заступник прем'єр-міністра Ічкерії Ахмед Закаєв, який перебуває у вигнанні. Також, за їх інформацією, раніше Кадиров привіз до Чечні лікаря з Об'єднаних Арабських Еміратів, оскільки не довіряє московським лікарям.

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