Яким буде iPhone 16: з'явилися перші злиті інсайди

В Мережі вже з’явилися перші подробиці виходу в світ нового iPhone 16, який компанія Apple презентує аж в наступному 2024 році.

Про це пише видання WCCFTech.

Як зазначається, iPhone наступного покоління будуть мати дисплеї підвищеної плавності - скоріш за все, 120 Гц. І перевести компанія планує всю лінійку смартфонів, бюджетні версії яких досі працюють при роздільній здатності у 60 Гц.

Панелі для iPhone 16 і iPhone 16 Plus збираються робити за технологією LTPO OLED. Постачальником для них може бути китайська BOE - однак компанії ще потрібно підвищити якість своєї продукції, оскільки у випадку з iPhone 15 та 15 Plus за якість на смартфонах відповідав Samsung.

Нагадаємо, що у США недавно презентували новий iPhone 15, вартість якого там починається від 799 до 1199 доларів, залежно від моделі.